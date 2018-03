Evofem Biosciences Inc. (WKN: A2JBZCISIN - ISIN: US30048L1044 - US-Symbol: EVFM), eine auf Frauen fokussierte Pharmafirma, wurde im Jahr 2013 gegründet und vollzog einen Merger mit Neothetics Inc. im Januar 2018.Mit Saundra Pelletier konnte Evofem definitiv keinen kompetenteren CEO gewinnen. Die 48-jährige alleinerziehende Mutter hat bis dato beruflich Aussergewöhnliches geleistet. Von 1992-2000 war sie Global Franchise Leader bei Searle (Trademark von Pfizer, mit Enovid das erste kommerziell vermarktete Antikonzeptivum),von 2000-2004 Vice President bei women first healthcare, 2005-2009 Management Consultant für Pfizer, Boehringer etc., 2009-2016 Founding CEO von Women Care Global (Changing Lives with Reproductive Healthcare Technologies), seit Gründung 2013 CEO bei Evofem.https://www.linkedin.com/in/saundra-pelletierSie gewann zahlreiche Preise, besonde...

