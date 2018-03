Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lloyds auf "Overweight" belassen. Die Hürden bei der Kapitalausstattung britischer Banken dürften im Stresstest höher gelegt werden, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf den Bankenstresstest 2018. Die britische Finanzregulierung habe jüngst auf höhere Risiken durch die Unternehmensverschuldung in den USA und China hingewiesen. Standard Chartered und Lloyds blieben seine Favoriten, Barclays bevorzuge er im Vergleich zu Royal Bank of Scotland und HSBC./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN: GB0008706128