- Erste durch die Helaba arrangierte digitale Schuldscheinemission - Verbund AG erster Plattform-Emittent mit "grünem" Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro - Emissionsprozess auf vc trade vollumfänglich digital



Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen lanciert erstmals Schuldscheine über die vollintegrierte digitale Emissionsplattform vc trade. Als Emittenten konnte die Helaba die Verbund AG, Österreichs führendes Stromunternehmen, für den neuen Emissionsweg gewinnen. Als erste Transaktion wird ein "grüner" Schuldschein in Höhe von 100 Mio. Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren des Stromerzeugers, der den größten Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt, vermarktet. Die Plattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unter Einschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab und erhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emission und verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion.



"Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Verbund AG mit diesem innovativen Marktplatz in eine neue Ära des Schuldscheingeschäfts zu starten", erklärt Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands und verantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft der Helaba.



