Mit der Gründung des Geschäftsbereichs »Smart Building Solutions« hat sich die euromicron Tochter Microsens GmbH & Co. KG die Digitalisierung aller Automationsprozesse im Gebäude zum Ziel gesetzt. Das Unternehmen aus Hamm nutzt seine 25-jährige Erfahrung im Bereich der Netzwerktechnik um IT und Gebäudeautomation vollständig verschmelzen zu lassen.

Durch die Verkabelungs- und Sicherheitsplanung aus einer Hand lassen sich Planungsfehler und daraus resultierende Probleme vermeiden. Wir sprachen mit Nikolaos Zacharias, dem Leiter der Business Unit »Smart Building Solutions« bei Microsens, über die Gebäudeautomation der Zukunft.

»de«: Herr Zacharias, wie kommt ein Hersteller von Netzwerktechnik zur Gebäudeautomation?

N. Zacharias: Der Startschuss kam mit der Möglichkeit, unterschiedliche Endgeräte wie LED-Leuchten oder Sicherheitskameras über Netzwerkkabel mit Strom zu versorgen (Power over Ethernet, PoE). Für unser auf Glasfaser basiertes Vernetzungskonzept »Fiber To The Office« haben wir eine dezentrale Switching-Infrastruktur entworfen, in der sich unsere Netzwerk-Switches stets in Nutzernähe befinden. Die leistungsstarke Hardware und die darauf installierte Firmware sind für die Verarbeitung hoher Datenaufkommen ausgelegt. Warum also keine Automationsthemen in das System einbringen?

Wir nutzten unsere Expertise im Bereich der Netzwerkkomponenten, um so unser PoE-basiertes Beleuchtungskonzept »Smart Lighting« zu entwerfen. Da wir auf ein rein IP-basiertes Konzept setzen, haben wir für die Steuerung eine Softwareapplikation zur Installation direkt auf den Switches entwickelt. Darüber konnten wir weitere Funktionen der Raumautomation implementieren, was uns schließlich die Tür zur Gebäudeautomation öffnete. Mit der Eröffnung der Geschäftssparte »Smart Building Solutions« übertragen wir unser Know-how aus 25 Jahren Netzwerktechnik auf die Gebäudeautomation. So sind wir in der Lage, die koexistierenden Netzwerkinfrastrukturen anderer Gewerke im Gebäude auf eine breitbandige Netzwerkebene zu vereinen.

»de«: Mit »Smart Lighting« verfolgen Sie ein modernes Beleuchtungskonzept. Erläutern Sie uns bitte kurz die Vorzüge gegenüber konventionellen Lösungen.

N. Zacharias: Dass hohe Energieeinsparungen durch die Verwendung von LED erreichbar sind, ist kein Geheimnis. Das reduziert die laufenden Betriebskosten enorm. Mit PoE muss keine 230?V-Verkabelung für das Licht in Wand und Decke vorgehalten werden. Da das Datennetz zugleich als Versorgungsnetz fungiert, senkt es den Aufwand bei der Erst-installation. Dank Verwendung der PoE+ -Technik und Verwendung handelsüblicher Twisted-Pair-Kabeln können an den Leuchten bis zu 30?W zur Verfügung gestellt werden. Für die sparsame LED-Beleuchtung ist das perfekt.

Was auch in Zukunft weiterhin an Bedeutung gewinnen wird: PoE ermöglicht die Integration der Beleuchtung in IoT-Applikationen. Sensorbasierte Lösungen wie das automatische Ausschalten des Lichts bei Verlassen des Raumes, Tageslicht-ergänzende Beleuchtung oder intelligente Lichtführung in langen Korridoren ermöglichen es, das volle Energiesparpotential von LED auszuschöpfen und so Einsparungen von bis zu 80?% realisierbar zu machen. So optimiert Licht aus dem Netzwerk auch die Energiebilanz des Gebäudes.

»de«: Was unterscheidet Ihren Smart-Lighting-Ansatz von anderen PoE-Beleuchtungslösungen?

N. Zacharias: Da wir vollständig ...

