Am gestrigen Dienstag legte Endeavour Mining seine Zahlen für das vierte Quartal und die Gesamtjahreszahlen für 2017 vor. Der gänzlich auf Afrika fokussierte Goldproduzent musste dabei einen Rückgang des angepassten Nettogewinnes von 33% hinnehmen. So ging dieser von 99 Mio. auf 66 Mio. US-Dollar zurück. Dieser Rückgang ist primär auf eine 130 Mio. US-Dollar hohe Abschreibung auf die Tabakoto-Mine in Mali zurückzuführen. Hinzu kam noch ein Verlust in Höhe von 40 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf der Nzema-Mine im vergangenen November. Tabakoto steht mit All-In Produktionskosten von 1.148 US-Dollar je Unze Gold ohnehin auf der Verkaufsliste des Unternehmens. CEO Sebastien de Montessus arbeitet weiter mit Hochdruck daran, das firmeneigene Minenportfolio zu ...

