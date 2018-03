Dass die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008) zum großen Verfalltermin am vergangenen Freitag unter Druck stand, war nicht unbedingt überraschend. In der Regel wird da seitens der großen Akteure an der Terminbörse versucht, bestehende Trends zu verlängern und zur Abrechnung der Optionen zu intensivieren. Da diese Aktie seit Jahresanfang kräftig an Boden verloren hat und zuletzt wenig Anstalten machte, sich nach oben abzusetzen, war es folgerichtig, dass nach oben vor und am Verfalltermin nichts voranging. Aber grundsätzlich bestünde die Chance, jetzt, ohne den Druck der Terminbörse, das Ruder herumzuwerfen. Gelingt das? Momentan sieht es nicht danach aus - eher, als würde das bearishe Lager eine weitere Trading-Chance bekommen. ...

