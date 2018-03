True Leaf gibt Team für den Cannabis-Anbau bekannt DGAP-News: True Leaf Medicine International Ltd. / Schlagwort(e): Personalie/Produkteinführung True Leaf gibt Team für den Cannabis-Anbau bekannt 19.03.2018 / 12:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. True Leaf gibt Team für den Cannabis-Anbau bekannt Genetik- und Aufzuchtexperten werden die Entwicklung von hochwertigen medizinischen Cannabisprodukten auf dem True Leaf Campus leiten VERNON, BC, KANADA - 19. März 2018 - True Leaf Medicine International Ltd. ("True Leaf") (CSE: MJ) (FWB: TLA) (OTCQB: TRLFF), das "Quality of Life"-Cannabisunternehmen für Menschen und Haustiere, hat zwei Experten für den Anbau von medizinischem Cannabis mit der Leitung der Entwicklung seiner medizinischen Cannabisprodukte betraut. Stephen Schroeder und Christian Zofchak stoßen als Chief Cannabis Industry Advisor bzw. Director of Horticulture Operations zum Team von True Leaf. Motiviert sind die beiden durch ihren Wunsch, Patienten zu helfen, sowie ihre eigenen Familienmitglieder, die ihre Arzneimittelbehandlungen als unwirksam oder unverträglich empfinden. "True Leaf stellt ein erstklassiges Team aus Experten aus den Bereichen Medizin, Genetik und Anbau zusammen", sagte Darcy Bomford, Gründer und Chief Executive Officer von True Leaf. "Unser Ziel besteht darin, Kanadas führendes zweckgerichtetes Cannabisunternehmen zu werden. Deshalb sind wir stolz, heute bekannt geben zu können, dass Stephen und Christian hier auf dem True Leaf Campus hochwertige medizinische Produkte für Menschen und ihre Haustiere entwickeln werden." Die Mitglieder des Anbauteams sind in Kanada im Bereich der Entwicklung selektiver Cannabispflanzen führend. Sie werden auf Grundlage der Genetik die weltweit besten Cannabispflanzen identifizieren und als Teil von True Leafs geistigem Eigentum einzigartige Stämme entwickeln, die in der Lage sind, diejenigen Wirkstoffe herzustellen, die für die Entwicklung einer Linie mit hochwirksamen medizinischen Produkten für die Behandlung von neurologischen, gynäkologischen und gastrointestinale Erkrankungen sowie von Krankheiten des Bewegungsapparats benötigt werden. Herr Schroeder, der jetzt im Okanagan Valley wohnt, hat rund um den Globus Cannabisaufzuchtanlagen auf mehreren Millionen Quadratfuß beaufsichtigt sowie Cannabisbetriebe in mehreren Ländern der europäischen Union, den USA und in Südamerika beraten und damit Tausenden von Patienten geholfen. Beim Cannabisanbau stellt er die Reinheit und die präzise Kontrolle aller Parameter des Wachstumszyklus' in den Vordergrund. "Ich werde für die sorgfältige genetische Auswahl von stärkeren Stämmen zuständig sein, die zu einem besseren Wohlbefinden der Menschen beitragen werden", sagte Herr Schröder. "Ich habe Verfahren zur Erhaltung der medizinischen Eigenschaften der gesamten Pflanze entwickelt. Damit können wir das ganze Spektrum des therapeutischen Nutzens von Cannabis ausschöpfen. Ich freue mich darauf, diese und andere spezialisierte Anbauverfahren bei True Leaf einzuführen." Herr Zofchak, der auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurückgreifen kann, wird für die genaue Umgebungssteuerung verantwortlich zeichnen, die den Einsatz von Pestiziden und Fungiziden bei der Herstellung von Cannabisprodukten überflüssig macht. Die Steuerung dieser Bedingungen wird es dem Team ermöglichen, Arzneimittel und Extrakte aus der gesamten Pflanze herzustellen. "Ich bin sehr stolz darauf, Teil eines Teams zu sein, das die Patienten mit einem so starken Engagement für qualitativ hochwertigen Cannabisanbau an die erste Stelle setzt", sagte Herr Zofchak. "True Leaf wird meiner Ansicht nach einer von wenigen zugelassenen Produzenten sein, die in der Lage sein werden, Cannabis und Extrakte in konsistenter pharmazeutischer Qualität zu liefern. Möglich ist dies nur durch unseren wissenschaftlichen Ansatz und Engagement." True Leaf hat von Health Canada die Erlaubnis zum Bau seiner Cannabisaufzuchtanlage, dem True Leaf Campus, erhalten und setzte am 2. März 2018 den ersten Spatenstich. Die 25.000 Quadratfuß große Anlage wird voraussichtlich bis Ende Sommer 2018 fertiggestellt. True Leaf befindet sich derzeit im Endstadium des Zulassungsverfahrens gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) von Health Canada. Über True Leaf True Leaf wurde 2013 gegründet und umfasst zwei wesentliche operative Geschäftsbereiche: True Leaf Medicine Inc. und True Leaf Pet Inc. Das Ziel des Unternehmens ist die Versorgung mit von den Bundesbehörden genehmigten Cannabisprodukten, die in Kanada und den Vereinigten Staaten verkauft werden sollen. True Leaf Medicine Inc. wurde im Juli 2013 mit dem Ziel gegründet, ein zugelassener Produzent von medizinischem Cannabis für den kanadischen Markt zu werden. True Leaf Medicine Inc. wurde von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada die Genehmigung für den Bau seiner Aufzuchtanlage erteilt, welche bei Fertigstellung einer Überprüfung durch Health Canada unterzogen wird, damit die Zulassung zur Aufzucht, Herstellung und Verbreitung von Cannabisprodukten erteilt werden kann. True Leaf verfügt derzeit nicht über eine Lizenz zur Produktion von Cannabis. True Leaf Pet Inc. wurde 2015 gegründet und vertreibt Haustierprodukte auf Hanfbasis. Das Unternehmen hat das True Hemp-Nahrungsergänzungsmittelsortiment für Haustiere in Kanada, den Vereinigten Staaten und Europa eingeführt und hat damit als eines der ersten Unternehmen die weltweite Vermarktung einer Haustierproduktlinie auf Hanfbasis erreicht. Die True Hemp-Produkte in Nordamerika enthalten kein CBD und THC. Obwohl True Leaf der Ansicht ist, dass die mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von True Leaf sowie der Wert seiner Wertpapiere aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von den mit den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Erwartungen abweichen. Diese Faktoren beinhalten unter anderem die im Abschnitt "Risk Factors" des Emissionsprospekts von True Leaf auf Formblatt 1-A, der bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde, sowie in anderen Beschreibungen der Risikofaktoren in den regelmäßig veröffentlichten Unterlagen und Nachträgen zum Emissionsprospekt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht werden, angeführten Risiken und Unsicherheiten. Den Emissionsprospekt von True Leaf auf Formblatt 1-A finden Sie hier: https://www.trueleaf.com/pages/investor. 