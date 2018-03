Der IPO der Siemens-Tochter Healthineers hat dem Unternehmen einen Emissionserlös von 4,2 Milliarden Euro eingebracht. Dafür hat sich Siemens von 15% der Anteile getrennt. Welche Wachstumschancen stecken noch in der Medizintechnik-Sparte, sind mögliche Zukäufe in Planung und hat das Unternehmen bald schon die Chance auf eine Dax-Notierung? Mehr dazu erfahren Sie in diesem Interview mit Bernd Montag, dem CEO von Healthineers. Moderatorin Johanna Claar spricht mit Bernd Montag, CEO Healthineers, über den IPO, weshalb der Höchstpreis bei dem Börsen-Debüt nicht erreicht wurde und ob eine Dax-Notierung für die Siemens-Tochter schon bald realistisch wird.