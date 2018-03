AT&S wird heute in den österreichischen Leitindex aufegnommen. "Das unterstricht natürlich die gute Position, die gute Stellung in Österreich", meint Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Der Experte ist für AT&S optimistisch eingestellt. Was derzeit alles für die Aktie spricht, erfahren Sie im folgenden Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um Sixt, Init Innovation und Aixtron. Das komplette Interview finden Sie hier/a>.