19.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: ING-DiBa Austria (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Seit Anfang März arbeitet die ING-DiBa als erste Bank in Österreich mit Strukturen wie Google oder Netflix . In agilen Teams treiben Mitarbeiter Innovation und Kundenorientierung voran. Die Bank bietet ihren Mitarbeitern so außerordentlich viel Gestaltungsmöglichkeiten und hohe Eigenverantwortung und ist erneut als "Great Place to Work" ausgezeichnet worden. Die ING-DiBa Austria hat als erste Bank in Österreich eine komplett neue Form der Arbeitsweise eingeführt:...

Den vollständigen Artikel lesen ...