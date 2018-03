Gleich zwei Fehlausbrüche prägten bei der Morphosys Aktie in der vergangenen Woche das Bild. Eine zentrale charttechnische Widerstandsmarke bei 86,45/87,35 Euro konnte mit zwei Anstiegen auf 88,40 Euro am vergangenen Mittwoch und 88,00 Euro am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...