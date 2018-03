Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE nach der Saison der Geschäftsberichte auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Im Versicherungssektor komme es auf die Auswahl einzelner Papiere an, der hierfür maßgebliche Faktor sei die Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Die Solvenzquote des Versicherers sei besonders stark gewesen./bek/mis Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN: DE0008404005