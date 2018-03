Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FedEx vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Die Resultate des dritten Quartals dürften weitgehend neutral für die Aktien sein, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein verbesserter Gewinnausblick je Aktie infolge der US-Steuerreform werde gemeinhin erwartet. Zudem sei zuletzt mit Details zu den geplanten Expansionen in Indianapolis und Memphis die schwelenden Sorgen über einen starken Anstieg der Investitionen gemildert worden./mis/ag Datum der Analyse: 19.03.2018

