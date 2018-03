Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) eine 5% Aktienanleihe Classic 2019/03 (ISIN DE000DD6FPF4/ WKN DD6FPF) mit dem Basiswert Covestro vor.Am 5. März habe die Deutsche Börse beschlossen, die Aktien von Covestro aufgrund der hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes ab dem 19. März im DAX zu notieren. Dann zähle die ehemalige Kunststoffsparte des Bayer-Konzerns, die im September 2015 ausgegliedert, an die Börse gebracht und bislang im MDAX notiert worden sei, ebenso wie der Mutterkonzern zu den 30 Blue Chips des deutschen Aktienmarktes. Patrick Thomas, Vorstandsvorsitzender der Covestro AG, verspreche sich von der DAX-Aufnahme in Zukunft eine noch größere Aufmerksamkeit für sein Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...