Die Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der führende internationale Anbieter digitaler Finanztechnologie, bringt eine Bezahl- und Zugangslösung in Mittel- und Osteuropa auf den Markt, die für viele Branchen geeignet ist. Unternehmen, Einkaufszentren und Stadien können diese einfache, schnelle und sichere Methode nutzen, mit der man Geld in Echtzeit aufladen und ausgeben kann. Außerdem kann die Bezahllösung direkt in die Kassensysteme an der Verkaufsstelle (POS) integriert werden.

Als erstes nimmt das Smart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...