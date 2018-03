Die Aktien an der Wall Street werden am Montag zum Start im Minus erwartet. In der Vorwoche war es mit Sorgen um einen drohenden Handelskrieg deutlich nach unten gegangen. Daneben steht die US-Notenbanksitzung am Mittwoch im Blick. Eine Zinserhöhung gilt als sicher, doch erhoffen sich Teilnehmer Aufschluss über die weitere Geldpolitik in diesem Jahr. Im wesentlichen geht es dabei um die Frage, ob es 2018 insgesamt drei oder vier Zinsanhebungen geben wird. Orientierung hierzu wird es Montag noch wenig geben, denn Konjunkturdaten stehen nicht auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten stehen Facebook im Blick. Das soziale Netzwerk hat einen Sturm der Kritik über die Praktiken entfacht, wie es Dritten Zugang zu Nutzerdaten ermöglicht. Dabei geht es um Daten, die ein Unternehmen mit Beziehung zur Trump-Wahlkampagne über Jahre entgegen anderer Angaben gespeichert hatte. Für die Aktie geht es vorbörslich 3,6 Prozent abwärts.

Qualcomm geben 0,7 Prozent ab. Am späten Freitag war aus Kreisen bekannt geworden, dass Qualcomms ehemaliger Executive Chairman und CEO Paul Jacobs nach einer verlorenen Abstimmung das Qualcomm-Board verlassen muss. Jacobs hatte sich nach dem gescheiterten Übernahmeversuch von Qualcomm durch Broadcom dafür stark gemacht, ein Übernahmeangebot auf die Beine zu stellen, um das Unternehmen von der Börse zu nehmen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 07:19 ET (11:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.