Osram stärkt Digitalgeschäft mit dem Erwerb von Trilux-Tochter DGAP-News: OSRAM Licht AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Fusionen & Übernahmen Osram stärkt Digitalgeschäft mit dem Erwerb von Trilux-Tochter 19.03.2018 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. * Osram übernimmt BAG electronics und baut seine Expertise für Lichtsteuerung aus * Strategische Liefervereinbarung über 5 Jahre sichert Grundumsatz des neuen Geschäfts Osram verstärkt mit der Übernahme der Trilux-Tochter BAG eletronics sein Geschäft mit elektronischen Komponenten. BAG ist spezialisiert auf Vorschaltgeräte, LED- Module und Software für innovative Lichtlösungen. Bisher war das Unternehmen mit Sitz im sauerländischen Arnsberg ein Teil der Trilux Gruppe. Mit dem Erwerb wechseln 380 Mitarbeiter zu Osram. Gleichzeitig wurde eine auf fünf Jahre angelegte strategische Liefervereinbarung mit einem festgelegten Mindest-Umsatzvolumen geschlossen: Osram wird an Trilux Komponenten für den Einsatz in deren Leuchten liefern. 2017 erwirtschaftete BAG einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Über die finanziellen Details des Geschäfts wurde Stillschweigen vereinbart. Der Kauf steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden. "Mit dem Kauf komplettieren wir unser Portfolio an elektronischen Vorschaltgeräten für moderne Lichttechnik", sagte Wilhelm Nehring, CEO der Business Unit Digital Systems (DS) von Osram. BAG beschäftigt rund 380 Mitarbeiter, davon 40 in Deutschland. Neben dem Vertrieb in Deutschland gehört zu BAG auch die Fertigung auf den Philippinen. Das Unternehmen hat sich seit einiger Zeit auf die Herstellung von LED-Beleuchtungssystemen spezialisiert und bietet unter anderem innovative Steuerungen für Human Centric Lighting (HCL) an. Mit solchem biologisch wirksamen Licht kann in Büro- oder Industriegebäuden das Licht dem natürlichen Tagesverlauf nachempfunden werden. Das schafft eine ausgeglichene, motivierende Lichtstimmung für die Mitarbeiter. Die Akquisition ist für Osram ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Hightech-Konzern. Mit der Übernahme von BAG electronics erweitert der Geschäftsbereich Digital Systems (DS) neben seinem Portfolio auch seine Vertriebsoptionen sowohl in Deutschland als auch in Asien. Die wettbewerbsfähige Fertigung auf den Philippinen öffnet für Osram weitere Optionen in der Standort-Strategie für Asien. PRESSEKONTAKTE Torsten Wolf Tel. +49 89 6213-2506 E-mail: torsten.wolf@osram.com Jens Hack Tel. +49 89 6213-2129 E-mail: j.hack@osram.com 19.03.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: OSRAM Licht AG Marcel-Breuer-Straße 6 80807 München Deutschland Telefon: +49 89 6213-0 Fax: +49 89 6213-3629 E-Mail: ir@osram.com Internet: www.osram-group.com ISIN: DE000LED4000 WKN: LED400 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665339 19.03.2018

