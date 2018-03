Die chinesischen Handelsplattform Alibaba verdoppelt ihre Investition in das einst von Rocket Internet geführte Start-up Lazada auf vier Milliarden US-Dollar. Damit einher geht ein Chefwechsel: Max Bittner, der den Online-Händler seit der Gründung 2012 führte, tritt den Spitzenjob an Lucy Peng ab, wie Alibaba am Montag mitteilte. Alibaba hatte im April 2016 die Kontrolle über die in Südostasien aktive Firma für eine Milliarde Dollar übernommen und im vergangenen Jahr noch eine Milliarde Dollar nachgeschossen.

Das Geschäft in der Region ist hart umkämpft, neben lokalen Rivalen strebt auch ein globales Schwergewicht wie Amazon in den Markt. Mit der neuen Investitionen solle Lazada tiefer in Alibabas Infrastruktur integriert werden, hieß es. Rocket Internet ist eine Berliner Start-up-Fabrik, die Unternehmen in Bereichen wie Online-Handel an den Start bringt. Im Juni 2017 hatte Rocket seine Anteile an Lazada vollständig an Alibaba abgegeben./so/DP/fba

