Evotec ist zuletzt wieder etwas stärker geworden. Die Aktie befindet sich in einem charttechnisch starken Aufwärtstrend, meinen Chartanalysten und meinen, der Wert habe die Chance auf Kursgewinne bis zu 18 Euro und dann auch bis zu 20 Euro. Das sind Potenziale in Höhe von mehr als 20 %. Denn: Die Aktie steigt seit September klar an. Dabei kommt es immer wieder zu Rücksetzern. Dennoch sind dadurch Unterstützungen erzeugt worden, die wichtig sind. 16 Euro wurden nun zum zweiten Male angelaufen. ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...