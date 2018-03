Aixtron ist in den vergangenen Monaten vergleichsweise ruhig gewesen. Nun hat sich für den Wert ein Ausbruch ergeben, den Chartanalysten regelrecht feiern. Die Aktie sei nach deren Auffassung in einem so starken Aufbruch, dass es demnächst zu neuen Rekorden kommen könne. Im Detail: Die Aktie befindet sich nach massiven Gewinnen gerade in den vergangenen Tagen direkt auf dem Weg zu 20 Euro. Diese Marke ist nicht nur rund, sondern auch markant. Darüber finden sich keine Widerstände mehr. Daher ... (Moritz von Betzenstein)

