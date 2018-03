FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Axel Springer hat derzeit keine Pläne für eine Kapitalerhöhung. Auch würden derzeit keine solchen Schritte geprüft, teilte eine Sprecherin des MDAX-Unternehmens auf Anfrage mit. Das Manager Magazin hatte berichtet, dass Axel Springer prüft, sich an der Börse frisches Geld zu besorgen.

Allerdings sorgt der Konzern vor. Bei der kommenden Hauptversammlung am 18. April wird den Aktionären ein Antrag zur Schaffung genehmigten Kapitals in Höhe von 10 Prozent des Grundkapitals vorgelegt. "Dabei handelt es sich nur um eine Ermächtigung, in Zukunft bei Bedarf flexibel Kapitalerhöhungen durchführen zu können", sagte die Sprecherin. Pläne für die Nutzung des genehmigten Kapitals gebe es derzeit nicht.

March 19, 2018 07:51 ET (11:51 GMT)

