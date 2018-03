Liebe Leser,

im November 2015 markierte die Aktie von ProSiebenSat.1 bei 50,95 Euro ein Allzeithoch und ging in der Folge in eine langfristige Abwärtsbewegung über. Im Zuge dieses Abwärtstrends wurde am 14. November 2017 bei 24,50 Euro ein Tief ausgebildet. Seitdem erholte sich der Wert wieder und die Käufer kämpften darum, den langfristigen Abwärtstrend möglichst bald überwinden zu können.

Die entscheidende Marke dazu ist der Widerstandsbereich zwischen 30,60 und 32,67 Euro.

