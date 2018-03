Jürgen Schmitt hält die Elektromobilität für die Zukunftstechnologie im Automobilsektor. Die Auswahl der Unternehmen, in die man an diesem Zukunftsmarkt sinnvoll investieren kann, ist mittlerweile groß. Die absolute Nr. eins, was die Batterietechnologie anbelangt, ist klar Tesla. Die Amerikaner wollen die Massenproduktion für ihr Serienfahrzeug Model 3 noch in diesem Monat auf 1.500 Modelle pro Woche hochschrauben. Auch das chinesische Pendant BYD, derzeitiger Weltmarktführer für Elektro-Busse, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...