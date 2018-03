Jürgen Schmitt berichtet live vom Börsentag in München vom IPO des Jahres: Siemens hat seine Medizintechnik-Tochter Healthineers am Freitag an die Börse gebracht. Das Gesamtvolumen von letztlich "nur" 30 Mrd. Euro bei einem Ausgabepreis von 28 Euro am unteren Ende der avisierten Preisspanne enttäuschte. Aber das ist Ihre Einstiegschance beim Weltmarktführer eines enormen Zukunftsmarktes. Die Gesundheitstechnologie bleibt ein riesiger Wachstumsmarkt. Bereits letztes Jahr hat Siemens-Healthineers ...

