Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S nach Zahlen für 2017 von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wegen höherer Kalipreise sowie höherer Absätze und Gewinnmargen im Salzgeschäft habe er seine Schätzungen bis 2020 angehoben, schrieb Analyst Patrick Rafaisz in einer am Montag vorliegenden Studie. Die jüngsten Zahlen hätten seine positive Einschätzung des MDax-Konzerns untermauert. Der Unternehmensausblick für den freien Mittelzufluss (FCF) 2018 könnte sich als vorsichtig erweisen. Der Experte hält es für möglich, dass der FCF angesichts der nach Plan anlaufenden Produktion im neuen Werk in Kanada früher als gedacht positiv werde./mis/ag Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN: DE000KSAG888