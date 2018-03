Der schwedische Technologie-Konzern Stockholm IT Ventures (kurz SITV, früher TRIG Social Media) macht Ernst mit seiner Ankündigung, ins Geschäft mit Kryptowährungen einzusteigen. Der eigene Kryptocoin Bytemine steht in den Startlöchern. Der Penny Stock springt an der Börse am Montag zeitweise gut 20 Prozent nach oben.

Den vollständigen Artikel lesen ...