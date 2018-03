Nasdaq-100 - Vorbörslich unter Druck

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Nasdaq-100 Index zeigte sich in der zweiten Hälfte der Vorwoche ziemlich bewegungsarm. Die Kursreaktionen ausgehend von der Unterstützung bei 7.023/7.012 Punkten fielen aber immer verhaltener aus, womit sich ein absteigendes Dreieck im Stundenchart ausgebildet hat. Heute dürfte sich der Verkaufsdruck zur Unterseite entladen.

Damit wird die am Freitag skizzierte Abwärtsbewegung im Chart auf 6.957 Punkte mit hoher Wahrscheinlichkeit umgesetzt. Dass das offene Gap im Chart voraussichtlich mit einer weiteren Kurslücke gekontert wird, ist eher bärisch zu werten. Vor allen Dingen der Kursbereich um 6.900 Punkte sticht nun ins Auge. Dort verläuft auch der EMA200 Stunde. Halten die Käufer in diesem Bereich nicht dagegen, könnte die Woche ein Fest für Leerverkäufer werden. Noch ist es aber nicht so weit.

Auf der Oberseite fällt zum einen die obere Begrenzung des Dreiecks bei rund 7.060 Punkten auf. Diesen Widerstand müssten die Käufer zunächst knacken, um ein prozyklisches Kaufsignal auszubilden. Über 7.108 Punkten würde sich das Chartbild weiter aufhellen.

In der jetzigen Situation kommt es aber vor allen Dingen darauf an, dass das Niveau um 7.020 Punkte schnell wieder zurückerobert wird. Darunter haben die Bären die Oberhand.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.02.2018 - 16.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.03.2013 - 16.03.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

