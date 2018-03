BondGuide im Gespräch mit R-Logitech - der Schwestergesellschaft von Metalcorp: Was erwarten sich die Beteiligten vom Gang an den Kapitalmarkt und wie sehen die Chancen & Risiken aus? - Interview mit Fabrice Viguier, CEO und Stéphane Morio, COO Logistic Division BondGuide: Meine Herren, in Ihren eigenen Worten kurz: Was genau macht denn die R-LOGITECH? Viguier: Ein konkretes Beispiel: Wir bewirtschaften ...

