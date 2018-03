Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Evonik mit Blick auf das zweite Quartal 2018 auf "Sell" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. In diesem Zeitraum dürfte die Nachfrage in Asien wieder anziehen, schrieb Analyst Andrew Stott in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Hierzu trage auch das Importverbot in China für Plastikmüll bei, das rigoros umgesetzt werde. Zudem dürfte auch nach dem chinesischen Neujahrsfest die Nachfrage wieder steigen, während das Angebot weltweit nur mäßig zunehme. Davon dürften BASF, Covestro und Evonik profitieren. Nach den zuletzt schwachen Zahlen von Evonik laute die Einstufung jedoch weiter "Sell"./bek Datum der Analyse: 19.03.2018

ISIN: DE000EVNK013