Vorstand und Aufsichtsrat der FORIS AG haben am 18. März 2018 den Jahresabschluss festgestellt. Im Geschäftsjahr 2017 hat die FORIS AG einen Konzernjahresumsatz von 21.117 TEUR (Vorjahr: 18.448 TEUR) mit einem Ergebnis von 1.306 TEUR (Vorjahr: 664 TEUR) erzielt. Die FORIS AG hat ihr Ergebnis vor Steuern und Zinsen auf 1.318 TEUR gesteigert (Vorjahr: 1.042 TEUR). Die Eigenkapitalquote des Konzerns hat sich weiter erhöht. Sie erreicht zum 31. Dezember 2017 einen Wert von 91,6 % (zum 31. Dezember 2016: 90,9 %). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung 2018 entsprechend dem Vorjahr vorschlagen, eine Dividende von 0,10 EUR pro dividendenberichtigter Aktie auszuzahlen. Der Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2017 wird am 22. März 2017 auf der Unternehmens-Website unter " Finanzberichte und Publikationen" veröffentlicht. Bonn, 19. März 2018 FORIS AG Der Vorstand

