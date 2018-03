Laut DIGITIMES zeigt die Nachfrage nach Grafikprozessoren (GPUs) für das Minen von Kryptowährungen Anzeichen einer Schwäche.



Um den möglichen Unannehmlichkeiten zuvorzukommen, die auf sein Geschäft zukommen könnten, hat der führende Grafikkartenhersteller NVIDIA (WKN:918422) Schritte unternommen, um präventiv mehr GPUs an Endnutzer zu verkaufen, die diese für Spiele benötigen. Dies haben Quellen von DIGITIMES berichtet.



Schauen wir uns diese Maßnahmen mal an.

Einschränkungen bei den Partnern

Laut dem Bericht des in Taiwan ansässigen Medienunternehmens hat NVIDIA seinen Grafikkartenpartnern verschiedene neue Marketingbeschränkungen auferlegt. Grafikkartenhersteller dürfen öffentlich keine Anwendung für das Minen von Kryptowährungen bewerben. Zudem dürfen diese Partner aktiv keine Konsumentengrafikkarten an -Miner verkaufen.



?NVIDIA hofft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...