Mit einem Schlag sind alle Sorgen der Aktionäre vergessen. Seit dem Sommer 2017 befand sich die zuvor so gut gelaufene Adidas-Aktie im Korrektur-Modus. Vergangene Woche wurde diese Flaute vorerst beendet. Das Unternehmen überraschte die Marktteilnehmer mit einem ganzen Paket an guten Nachrichten. Neben starken Zahlen für 2017, neuen Mittelfristzielen sowie einer Dividendenanhebung sorgte vor allem der angekündigte Aktienrückkauf für gute Laune unter den Investoren. Ab Donnerstag sollen bis spätestens Mai 2021 eigene Aktien im Volumen von bis zu drei Milliarden Euro erworben werden. Allein im laufenden Jahr strebt der Sportartikelhersteller Rückkäufe im Gegenwert von bis zu einer Milliarde Euro an. Die Aktie legte daraufhin kräftig zu und stieg zu dem auf wikifolio.com am meisten gehandelten Einzelwert der vergangenen Tage auf.Dividenden und Aktienrückkäufe als KurstreiberJonas Uhlig ("IcemanTrade") hat die Adidas-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...