Berlins Regierender Bürgermeister fordert Sozialleistungen in Lohnzahlungen im Staatsdienst umzuwandeln. Das erinnert an Zeiten vor dem Mauerfall.

Staatsgläubigkeit und Zukunftspessimismus sind offenbar doch noch ganz tief eingeschrieben in die DNA der SPD. Zumindest, wenn man sich die jüngsten Vorschläge des Parteivorstandsmitglieds Michael Müller anhört. Der Regierende Bürgermeister von Berlin und amtierende Bundesratspräsident will Schluss machen mit Hartz IV und stattdessen ein solidarisches Grundeinkommen einführen. Der Staat soll jedem Arbeitslosen nach einem Jahr ein Jobangebot machen und ihn ordentlich nach Mindestlohn bezahlen.

Der Vorschlag unterscheidet sich nicht so sehr vom Sozialen Arbeitsmarkt, den Union und SPD in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben. Doch statt ihn auf einen engen Kreis von besonders schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen zu beziehen, will Müller ihn für alle Hartz-IV-Bezieher öffnen. Staatsdienst für alle, sozusagen.

