Bitcoin Group SE: Nächste Rallye schnon in Arbeit!

Mit der Aktie der Bitcoin Group SE unternehme ich heute zum ersten Mal den Versuch, einen Anbieter einer Kryptowährung unter die Lupe zu nehmen. Der Chart zeigt auch den Grund für meine bisherige Zurückhaltung, denn verwertbare Daten liegen erst seit ca. einem Jahr vor. Bitcoin bildet derzeit eine seit September´17 währende Korrektur als Teil des übergeordneten Aufwärtstrends aus. Der mittlere Chart verdeutlicht diesen Aspekt sehr eindrucksvoll. Leider kann ich aufgrund der mangelnden Daten keinen so langfristigen Ausblick gewähren, wie Sie es von mir gewohnt sind, doch auch für Bitcoin bleibt die Zeit nicht stehen.

Aktuell bildet sich Welle () als Triangle () aus, so wie es für eine „4“ nicht unüblich ist. Die momentan in Ausbildung befindliche dreiteilige () Welle () wird den Kryptowährungsanbieter noch bis in den Bereich desRetracements beitragen. Mehr ist von dieser Welle nicht zu erwarten. Aktuell bildet sich die interne kleine Welle () aus, wenngleich auch von dieser Bewegung nicht mehr viel Negatives zu befürchten ist.Wie im Chart dargestellt kann () maximal bis zur-Unterstützung beifallen. Sehr realistisch ist dieser Schritt allerdings nicht. Sehr positiv wirkt sich diesbezüglich der bislang ausgebliebene Schlußkurs unter dem wichtigenRetracement () aus. Allein dieser Umstand nährt die Hoffnung auf eine sofortige Ausbildung von Welle () und damit verbunden eines kleinen Aufwärtstrends, bis zumWiderstand bei

Nach Abschluß von () wird die letzte Trianglewelle () die Aktie wieder in den Bereich um 35 € fallen lassen. Erst nach erfolgtem Abschluß von () geht es wieder steil nach oben, dann erst stehen Notierungen bis 200 € die Türen offen. Gefahren für das beschriebene positive Szenario kann ich derzeit nicht erkennen.Die Aktie von Bitcoin befindet sich momentan noch in einer größeren Korrektur, deren Abschluß noch in der ersten Jahreshälfte (Zeitlineal) zu erwarten ist. Ein Kaufsignal ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt unrealistisch. Sichern Sie Ihre Positionen auf demRetracement beiab.

Henrik Becker