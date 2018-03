Bijou Brigitte modische Accessoires AG: DGAP-Ad-hoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Dividende Bijou Brigitte modische Accessoires AG: 19.03.2018 / 16:53 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Geschäftsjahr 2017: Vorschlag zur Dividendenausschüttung von 3,00 EUR je Stückaktie Hamburg, 19. März 2018 - Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Bijou Brigitte nach vorläufigen Zahlen ein Konzernergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 32,7 Mio. EUR (Vorjahr: 36,8 Mio. EUR) und lag damit innerhalb der prognostizierten Spanne. Das Konzernergebnis nach Steuern belief sich 2017 auf 21,7 Mio. EUR nach 24,0 Mio. EUR im Vorjahr. Aufsichtsrat und Vorstand werden - unter dem Vorbehalt der Verifizierung des Konzernergebnisses durch die Wirtschaftsprüfer - der Hauptversammlung am 26. Juni 2018 vorschlagen, für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividendenausschüttung von 3,00 EUR je Stückaktie zu beschließen. Auf Basis des Jahresschlusskurses (Xetra) 2017 von 49,75 EUR entspräche dies einer Dividendenrendite von 6,0 %. Der Konzernabschluss und der Jahresabschluss der Bijou Brigitte modische Accessoires AG für das Geschäftsjahr 2017 werden im April 2018 veröffentlicht. Ansprechpartner für Rückfragen: Angela Gogolin, Investor Relations Tel.: +49 40 606 09-1955 Fax: +49 40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Hannah Höchst, Wirtschaftspresse/Investor Relations Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com 19.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 665729 19.03.2018 CET/CEST

ISIN DE0005229504

AXC0226 2018-03-19/16:53