Analysten des US-Finanzhauses Raymond James haben die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) erstmalig im Rahmen einer aktuellen Sektorstudie bewertet. Sie sehen das Kursziel bei derzeit 105,00 Euro, ihre Anlageempfehlung lautet auf "Outperform".

Die Aufnahme der Coverage begründet Analyst Jean-Pierre Dmirdjian mit der Akquisition von Downhole Technology in Houston. Die Übernahme ermöglicht SBO am US-Schiefergasboom zu profitieren. Insbesondere ein Eintritt in den Markt der sogenannten "Composite Frac Plugs" zum Komplettieren von Öl- und Gasbohrungen wurde durch den Übersee-Einkauf möglich.

Die Raymond James-Analysten bewerten das Unternehmen aus Ternitz mit einer gewichteten Sum-of-the-parts (SOTP) Analyse auf Basis von Geschäftsbereichsmultiplikatoren und Discounted Cash Flows (DCF). "Outperform" ist dabei die schwache Kaufempfehlung von Raymond James. Die Analysten erwarten dabei eine im Verhältnis zum Vergleichsindex Stoxx-600 bessere Entwicklung innerhalb der nächsten 12 Monate.

Zum Vergleich: Am Montagnachmittag liegt die SBO-Aktie 1,41 Prozent im Plus bei 98,95 Euro.

Analysierendes Institut Raymond James

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/bel

AFA0069 2018-03-19/17:07

ISIN: AT0000946652