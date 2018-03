US-Starinvestor Warren Buffett wurde am 30. August 1930 in Omaha (Nebraska) geboren und zeigte bereits im Kindesalter sein ausgeprägtes Gespür für Zahlen und Geschäfte. So kaufte Warren Buffett schon mit elf Jahren die ersten Aktien. Nach dem Ökonomie-Studium an der University of Nebraska zog es Buffett an die Columbia University in New York, wo Benjamin Graham lehrte. Benjamin...

