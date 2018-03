Heute wurde umgesetzt, was die Deutsche Börse AG bereits vor zwei Wochen in Eschborn bei Frankfurt mitteilte: Die Steinhoff-Aktie ist in den SDax der kleineren Konzerne abgestiegen. Steinhoff-Aktionäre quittierten das mit deutlichen Kursverlusten, am späten Nachmittag fiel die Aktie des angeschlagenen Möbelbauers um rund 4% auf ein neues Allzeit-Tief bei 0,26 Euro. Dabei steht...

Den vollständigen Artikel lesen ...