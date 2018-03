Neuss (ots) - Yanfeng Global Automotive Interior Systems Co, Ltd. (YFAI) freut sich, heute die Bestätigung des Kreditratings "BBB-" durch Standard & Poor's (S&P) und "Baa3" durch Moody's Investors Service (Moody's) bekanntgeben zu dürfen. Auch den Ausblick für das Unternehmen bewerten beide Ratingagenturen als stabil. Moody's bestätigte das Investmentrating am 8. Februar 2018, die Bestätigung durch S&P erfolgte am 7. März 2018. Die Bewertungen werden von beiden Agenturen regelmäßig überprüft.



Standard & Poor's bestätigte für YFAI langfristig das Rating BBB- und gab für das Unternehmen eine stabile Prognose ab. Es ist das zweite Jahr in Folge, dass S&P für das Unternehmen eine Investmentbewertung erstellt.



Moody's hält an seinem Baa3-Rating für das Unternehmen fest und stellt eine stabile Prognose.



"Wir freuen uns, dass sowohl S&P als auch Moody's ihre Investmentbewertungen für YFAI bestätigt haben", erklärt Johannes Roters, CEO bei YFAI. "Diese Bewertungen sind ein großer Vertrauensbeweis und helfen YFAI, zielgerichtet die strategischen Visionen unseres Unternehmens zu realisieren und neue Kompetenzen für unseren zukünftigen Erfolg zu entwickeln und zu fördern."



"Für uns sind diese Bewertungen ein Beleg für die gute Leistung unserer Teams, die unsere Unternehmensstrategie mit größter Effizienz umsetzen", sagt Michael Kleinheksel, CFO bei YFAI. "Damit stärkt Yanfeng Automotive Interiors seine Position als Marktführer in unserer Branche."



Über Yanfeng Automotive Interiors:



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen.



