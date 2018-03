Mainz (ots) - Woche 12/18



Mi., 21.3.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



22.45 ZDFzoom (HD/UT) Abgekartetes Spiel? Wie Lufthansa sich Air Berlin schnappte Film von Ralph Goldmann und Andreas Halbach Kamera: Holger Hahn Deutschland 2018



Woche 14/18



Di., 3.4.



19.20 UEFA Champions League Magazin (VPS 19.21) . . .



Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer



___________________________



20.25 UEFA Champions League FC Sevilla - FC Bayern München Viertelfinale, Hinspiel . . .



Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Jochen Breyer



___________________________



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.20 Uhr beachten:



0.20 heute+ (VPS 0.00)



0.35 Neu im Kino (VPS 0.15) "Film Stars Don't Die in Liverpool" von Paul McGuigan



0.40 UEFA Champions League (VPS 0.35) FC Sevilla - FC Bayern München Viertelfinale, Hinspiel . . .



2.15 Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka (VPS 2.20)



3.45 Line of Duty (VPS 3.50)



4.45 Leute heute (VPS 4.50)



4.55- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30



("Deutschland von oben" entfällt.)



Woche 15/18



Mi., 11.4.



19.20 UEFA Champions League Magazin . . .



Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Oliver Welke



___________________________



20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FC Bayern München - FC Sevilla Viertelfinale, Rückspiel . . .



Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Oliver Welke



Woche 17/18



So., 22.4.



Bitte Programmänderung beachten:



19.30 Terra X (HD/UT) Das Ende der Dinosaurier Deutschland 2018



("Terra X: Sternstunden der Steinzeit" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



__________________________



Bitte Programmänderung beachten:



2.35 Terra X (HD/UT) Das Ende der Dinosaurier (von 19.30 Uhr) Deutschland 2018



("Terra X: Sternstunden der Steinzeit" wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.)



