Wie Zumtobel mitteilt, hat Alfred Florian Felder, der neue CEO der Gesellschaft, am 16. März insgesamt 15.000 Aktien zu durchschnittlich 8,4 Euro je Stück erworben.

