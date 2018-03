Liebe Leser,

Epigenomics wird in dieser Woche die Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017 präsentieren. Die Aktie bleibt aus charttechnischer Sicht im intakten primären Abwärtstrend gefangen. Insbesondere ab Mitte des vergangenen Jahres hat sie fast 50 % an Wertverlust zu verzeichnen. Die beiden langfristigen Wochen-Durchschnitte, die seit Ende 2015 seitwärts fluktuieren, deuten jedoch eine Phase an, in der der Kurs zwar volatil, aber nach unten hin stabil bleiben könnte. Der primäre Abwärtstrend ... (David Iusow)

