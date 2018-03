FRANKFURT (Dow Jones)--Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Deutschen Telekom erneut zu einem Warnstreik aufgerufen, der erstmals vollschichtig stattfinden soll. Damit will die Gewerkschaft vor der dritten Tarifverhandlungsrunde den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen, wie sie am Montag mitteilte. Die Deutsche Telekom hatte in den beiden ersten Verhandlungsrunden kein Angebot unterbreitet.

Die Tarifverhandlungen für die rund 62.000 Tarifangestellten, Auszubildenden und dual Studierenden bei dem Bonner Konzern werden am Mittwoch und Donnerstag in Berlin fortgesetzt. Zuvor waren bereits mehr als 6.000 Beschäftigte der Technik-, Vertriebs- und Servicebereiche in den Ausstand getreten.

Verdi fordert in der laufenden Tarifrunde unter anderem eine Entgelterhöhung um 5,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten sowie eine Komponente zur Steigerung der Einkommensgerechtigkeit. Die Höhe der Ausbildungsvergütungen und der Vergütungen für dual Studierende soll um 75 Euro angehoben werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 13:13 ET (17:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.