FRANKFURT (Dow Jones)--IBM Deutschland will laut einem Pressebericht Teile der Service-Sparte GTS mit mehreren hundert Beschäftigten an das IT-System- und Handelshaus Bechtle verkaufen. Das habe die deutsche Landesgesellschaft des US-Konzerns IBM am Montag intern angekündigt, schreibt die Wirtschaftswoche unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Von der Auslagerung sollen deutschlandweit Support-Stellen bei IBM Global Technology Services (GTS) im mittleren dreistelligen Bereich betroffen sein. Dem Vernehmen nach sollen bis zur Jahresmitte mehrere hundert Jobs zur Software-Wartung und -Implementierung bei IBM-Unternehmenskunden auf Basis eines Betriebsteilübergangs zur Bechtle AG wechseln, schreibt die Wochenzeitung.

Weder bei Bechtle noch bei IBM Deutschland war am Montagabend jemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

March 19, 2018

