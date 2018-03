Liebe Leser,

wer Aktien der Siemens-Tochter "Siemens Healthineers" erhalten hat, konnte sich am Ende des ersten Handelstages der neuen Aktien freuen. Denn es wurden laut Siemens insgesamt 150 Mio. Stammaktien zugeteilt. Der Platzierungspreis lag bei 28 Euro (die zuvor genannte Preisspanne waren 26 bis 31 Euro). Und am Ende des ersten Handelstages von "Siemens Healthineers" gingen die Papiere mit 30,20 Euro aus dem Xetra-Handel - ein Plus von 2,20 Euro oder rund 7,9% gegenüber dem Platzierungspreis. ... (Peter Niedermeyer)

