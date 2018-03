Liebe Leser,

die Telekom will offenbar die Digitalisierung verstärkt in die Regionen bringen: Laut einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung werde der Konzern im Rahmen des bald in Köln stattfindenden Events "Digitalwest", Start-Ups, digitale Vorreiter sowie Mittelständler mit namhaften Vertretern aus Medien, Verbänden und nicht zuletzt der Politik zusammenbringen.

"Wertvolle regionale Synergien" im Blick

Mit der Aktion will die Telekom "den persönlichen Austausch ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...