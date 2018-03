Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Der Flugzeughersteller Boeing hat seinen Kurs in Bezug auf den Zusammenschluss zweier seiner größten Zulieferer geändert. Wie Boeing mitteilte, unterstützt der Konzern jetzt die Übernahme von Rockwell Collins durch United Technologies für 23 Milliarden US-Dollar. Vergangenes Jahr hat Boeing den Plan noch kritisiert. Die beiden Zulieferer teilten mit, sie hätten sich dem Kostensenkungsprogramm bei Boeing angeschlossen.

"In Zeiten rekordhoher Industrieproduktion ist es besonders wichtig, dass wir geschäftliche Vereinbarungen mit all unseren Zulieferern treffen, die auf die Kosten, Timing und Qualität abzielen", so Boeing.

Im vergangenen Jahr hatten Boeing-Manager noch damit gedroht, einzelne Verträge zu stornieren oder abzuändern, sollte der Zusammenschluss zustande kommen. Sie fürchteten, dass der Wettbewerb innerhalb der Lieferkette beeinträchtigt werden könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2018 14:54 ET (18:54 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.