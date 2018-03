Liebe Leser,

der Aktienkurs des schwer angeschlagenen Mischkonzerns General Electric ist weiterhin auf Talfahrt. Der aktuelle Kurs liegt bei rund 12 Euro, während er vor einem Jahr noch bei etwa 30 Euro notierte. Doch der Konzern hat durchaus Potenzial. So ist die Healthcare-Sparte gemessen am Gesamtumsatzanteil nur die drittstärkste des Unternehmens. Sie hat einigen Experten zufolge aber noch viel Wachstumspotenzial. So könnte der Umsatz in der Medtech-Industrie in den nächsten 5 Jahren ... (Johannes Weber)

