Saudi-Arabien will seinen Ölkonzern erst einmal doch nicht an eine Börse im Ausland bringen. Grund sind rechtliche Bedenken - und der Ölpreis.

Das Projekt Börsengang bei Saudi Aramco wird weiter zurückfahren. Laut dem "Wall Street Journal" will Saudi Arabien den staatlichen Ölkonzern nicht mehr an der New York Stock Exchange listen, sondern an die saudische Börse bringen.

Der Grund für den Rückzug sind demnach rechtliche Bedenken. Offenbar sind diese bei einem Börsengang in den USA für Kronprinz Mohammed bin Salman, der die täglichen Geschäfte des ölreichen Königreichs leitet, unüberwindbar, berichtet das WSJ unter ...

