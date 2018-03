Liebe Leser,

Evotec musste zu Beginn der neuen Woche am Montag etwas Federn lassen. Dennoch oder gerade deshalb sind Chartanalysten der Meinung, die Aktie sei in einem sehr starken Aufwärtstrend. Es könne nun kräftig nach oben gehen, heißt es mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Dabei sind sogar Kurse von 18 bis 20 Euro das Ziel, auch nach diesem eher schwachen Wochenauftakt. Im Detail: Die Aktie verläuft ohnehin in einem charttechnischen Aufwärtstrend, heißt es von Seiten der Spezialisten. ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...